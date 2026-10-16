NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Silgan-Papier statt. Der Schlusskurs der Silgan-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.624 Silgan-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 922.68 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 15.10.2026 auf 37.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.73 Prozent verringert.

Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch