Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Silgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Silgan-Aktie bei 45.03 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22.207 Silgan-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 42.17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 936.49 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6.35 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Silgan einen Börsenwert von 4.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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