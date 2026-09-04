NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silgan-Aktie an diesem Tag 44.85 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22.297 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 925.53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.51 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7.45 Prozent.

Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch