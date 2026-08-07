Silgan Holdings Aktie 587171 / US8270481091
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Silgan-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silgan-Aktie an diesem Tag 46.62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.145 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 89.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.54 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10.90 Prozent.
Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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