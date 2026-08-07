NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Silgan-Aktie an diesem Tag 46.62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.145 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 89.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.54 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10.90 Prozent.

Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch