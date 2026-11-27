Vor 1 Jahr wurde das Silgan-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 39.55 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 25.284 Silgan-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Silgan-Papiers auf 42.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’073.58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7.36 Prozent gleich.

Insgesamt war Silgan zuletzt 4.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch