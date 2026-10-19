NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 19.10.2021 wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 143.062 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers auf 3.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 453.51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54.65 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 227.74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch