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|Lukrative SIGA Technologies-Investition?
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4.92 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 203.252 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 630.08 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 06.11.2026 auf 3.10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36.99 Prozent.
Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 223.27 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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