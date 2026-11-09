NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die SIGA Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4.92 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 203.252 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 630.08 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 06.11.2026 auf 3.10 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -36.99 Prozent.

Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 223.27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch