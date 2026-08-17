SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien verlieren können.
Vor 3 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4.60 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 217.391 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie auf 3.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 652.17 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 34.78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SIGA Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 215.68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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