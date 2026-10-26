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|SIGA Technologies-Anlage unter der Lupe
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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.10.2016 wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 2.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3’921.569 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’235.29 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 23.10.2026 auf 3.12 USD belief. Mit einer Performance von +22.35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 223.75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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