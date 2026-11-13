NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Shore Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 16.13 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 61.996 Shore Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 1’410.42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41.04 Prozent gesteigert.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 758.45 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch