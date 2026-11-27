Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Shore Bancshares-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 19.80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Shore Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.051 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109.04 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 25.11.2026 auf 21.59 USD belief. Damit wäre die Investition 9.04 Prozent mehr wert.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 715.87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch