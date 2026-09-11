NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Shore Bancshares-Aktie bei 11.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Shore Bancshares-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85.911 Shore Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 2’010.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.40 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 101.03 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Shore Bancshares zuletzt 772.10 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch