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Shore Bancshares Aktie 624392 / US8251071051

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Profitable Shore Bancshares-Investition? 09.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.

Shore Bancshares
22.28 USD -1.37%
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Am 09.10.2016 wurde das Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Shore Bancshares-Papier letztlich bei 11.79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 848.176 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 22.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’151.82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91.52 Prozent gesteigert.

Shore Bancshares wurde am Markt mit 747.54 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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