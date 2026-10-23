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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Shore Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Shore Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 10.07 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 99.305 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie auf 23.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’321.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132.17 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich jüngst auf 761.88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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