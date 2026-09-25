NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2023 wurden Shore Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Shore Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9.506 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Shore Bancshares-Aktien wären am 24.09.2026 217.87 USD wert, da der Schlussstand 22.92 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117.87 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Shore Bancshares eine Marktkapitalisierung von 759.82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch