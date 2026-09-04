ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ScanSource-Aktien verdienen können.
Am 01.09.2023 wurde die ScanSource-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ScanSource-Papier an diesem Tag 33.20 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.012 ScanSource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 57.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174.28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +74.28 Prozent.
Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 1.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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