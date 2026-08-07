NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient

Am 07.08.2023 wurde die ScanSource-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ScanSource-Papier an diesem Tag 29.96 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 333.778 ScanSource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 56.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’005.34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +90.05 Prozent.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 1.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch