ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ScanSource von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ScanSource-Aktien verdienen können.
Am 07.08.2023 wurde die ScanSource-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ScanSource-Papier an diesem Tag 29.96 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 333.778 ScanSource-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ScanSource-Aktie auf 56.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’005.34 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +90.05 Prozent.
Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 1.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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