ScanSource Aktie 203687 / US8060371072
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel hätte eine Investition in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 02.10.2023 wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die ScanSource-Aktie an diesem Tag 30.86 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32.404 ScanSource-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ScanSource-Anteile wären am 01.10.2026 2’016.20 USD wert, da der Schlussstand 62.22 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 101.62 Prozent gleich.
Insgesamt war ScanSource zuletzt 1.18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ScanSource Inc.
Analysen zu ScanSource Inc.
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