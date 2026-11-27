Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.123 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 43.99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 137.38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37.38 Prozent.

Zuletzt verbuchte ScanSource einen Börsenwert von 891.66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch