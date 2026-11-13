NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ScanSource-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das ScanSource-Papier letztlich bei 35.65 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28.050 ScanSource-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’241.51 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 12.11.2026 auf 44.26 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 24.15 Prozent.

ScanSource war somit zuletzt am Markt 908.00 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch