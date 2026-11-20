Heute vor 1 Jahr wurden Trades ScanSource-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die ScanSource-Aktie bei 37.72 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 265.111 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’367.44 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 19.11.2026 auf 46.65 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’367.44 USD entspricht einer Performance von +23.67 Prozent.

Insgesamt war ScanSource zuletzt 934.48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch