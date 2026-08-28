NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44.17 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 226.398 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.08.2026 13’153.72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58.10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31.54 Prozent.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 1.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch