NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das ScanSource-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.68 USD. Bei einem ScanSource-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 272.628 ScanSource-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59.16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’128.68 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 61.29 Prozent.

Insgesamt war ScanSource zuletzt 1.20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch