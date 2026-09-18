NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das ScanSource-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ScanSource-Aktie bei 34.66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 288.517 ScanSource-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 57.65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’633.01 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66.33 Prozent angezogen.

Der ScanSource-Wert an der Börse wurde auf 1.14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch