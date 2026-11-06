NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das ScanSource-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ScanSource-Anteile letztlich bei 39.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.516 ScanSource-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.38 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 05.11.2026 auf 45.07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.38 Prozent angezogen.

ScanSource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch