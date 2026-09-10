Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Safety Insurance Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Safety Insurance Group-Papier an diesem Tag 79.12 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 12.639 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 103.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’307.25 USD wert. Mit einer Performance von +30.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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