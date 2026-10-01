NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Safety Insurance Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Safety Insurance Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 68.19 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.665 Safety Insurance Group-Aktien. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Aktien wären am 30.09.2026 1’518.99 USD wert, da der Schlussstand 103.58 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 51.90 Prozent vermehrt.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch