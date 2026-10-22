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|Safety Insurance Group-Investition im Blick
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22.10.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Safety Insurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Safety Insurance Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70.13 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.259 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’482.10 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Anteils am 21.10.2026 auf 103.94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48.21 Prozent angezogen.
Safety Insurance Group war somit zuletzt am Markt 1.52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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