Safety Insurance Group Aktie 1454557 / US78648T1007
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Safety Insurance Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Safety Insurance Group-Anteile bei 69.05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 103.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49.34 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Safety Insurance Group eine Marktkapitalisierung von 1.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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