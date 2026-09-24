S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&T Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren S&T Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der S&T Bancorp-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28.41 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in S&T Bancorp-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35.199 S&T Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 49.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’728.26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +72.83 Prozent.
Zuletzt ergab sich für S&T Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 1.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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