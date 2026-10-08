S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 08.10.2025 wurde die S&T Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen S&T Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 37.09 USD. Bei einem S&T Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.696 S&T Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 130.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.38 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 30.44 Prozent gleich.
S&T Bancorp war somit zuletzt am Markt 1.72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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