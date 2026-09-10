NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Am 10.09.2025 wurde das S&T Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die S&T Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 38.83 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in S&T Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257.533 S&T Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’781.35 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Anteils am 09.09.2026 auf 49.63 USD belief. Damit wäre die Investition 27.81 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte S&T Bancorp einen Börsenwert von 1.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch