S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|S&T Bancorp-Performance
|
10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren S&T Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 10.09.2025 wurde das S&T Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die S&T Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 38.83 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in S&T Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 257.533 S&T Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’781.35 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Anteils am 09.09.2026 auf 49.63 USD belief. Damit wäre die Investition 27.81 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte S&T Bancorp einen Börsenwert von 1.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!