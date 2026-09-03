NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&T Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.09.2016 wurden S&T Bancorp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28.87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.638 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’727.75 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Papiers am 02.09.2026 auf 49.88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72.77 Prozent angezogen.

Insgesamt war S&T Bancorp zuletzt 1.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch