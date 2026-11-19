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|S&T Bancorp-Performance
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades S&T Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31.72 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.153 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157.19 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 157.19 USD entspricht einer Performance von +57.19 Prozent.
Insgesamt war S&T Bancorp zuletzt 1.77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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