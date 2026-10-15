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S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011

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Langfristige Anlage 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

S&T Bancorp
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der S&T Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26.98 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in S&T Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.064 S&T Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’777.98 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Papiers am 14.10.2026 auf 47.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77.80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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