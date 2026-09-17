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S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011

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Lohnender S&T Bancorp-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in S&T Bancorp-Aktien gewesen.

S&T Bancorp
49.97 USD 0.25%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die S&T Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27.66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in S&T Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.615 S&T Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 49.86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180.26 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 180.26 USD entspricht einer Performance von +80.26 Prozent.

Der S&T Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 1.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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