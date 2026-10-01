NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der S&T Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 28.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 344.947 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 16’685.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48.37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66.85 Prozent vermehrt.

S&T Bancorp war somit zuletzt am Markt 1.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch