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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&T Bancorp-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades S&T Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren S&T Bancorp-Anteile 35.06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die S&T Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28.523 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 49.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’419.28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41.93 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte S&T Bancorp einen Börsenwert von 1.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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