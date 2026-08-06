S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen S&T Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 06.08.2016 wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26.26 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.808 S&T Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (52.60 USD), wäre die Investition nun 200.30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100.30 Prozent zugenommen.
S&T Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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