NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Am 06.08.2016 wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26.26 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.808 S&T Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (52.60 USD), wäre die Investition nun 200.30 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 100.30 Prozent zugenommen.

S&T Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch