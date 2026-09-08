Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Royal Gold-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Royal Gold-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Aktie betrug an diesem Tag 108.91 USD. Bei einem Royal Gold-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91.819 Royal Gold-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’066.66 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 04.09.2026 auf 262.11 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140.67 Prozent erhöht.
Insgesamt war Royal Gold zuletzt 22.21 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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