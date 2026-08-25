NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Royal Gold-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Royal Gold-Aktie betrug an diesem Tag 75.73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.320 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 348.28 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 24.08.2026 auf 263.75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 248.28 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Royal Gold bezifferte sich zuletzt auf 21.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch