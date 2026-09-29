NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Royal Gold-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Royal Gold-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 198.50 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 50.378 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (240.32 USD), wäre das Investment nun 12’106.80 USD wert. Damit wäre die Investition um 21.07 Prozent gestiegen.

Royal Gold war somit zuletzt am Markt 21.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch