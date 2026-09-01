Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Royal Gold-Anlage?
|
01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Royal Gold eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 29.08.2025 wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 179.58 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.569 Royal Gold-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’456.01 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 31.08.2026 auf 261.47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.60 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Royal Gold belief sich jüngst auf 22.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
|
01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Gold von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
18.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)