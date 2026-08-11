Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Royal Gold-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Royal Gold-Aktie bei 113.77 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.790 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’057.92 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 10.08.2026 auf 234.13 USD belief. Damit wäre die Investition um 105.79 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Royal Gold bezifferte sich zuletzt auf 19.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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