Royal Gold Aktie 967596 / US7802871084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Royal Gold-Investition im Blick
|
06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Royal Gold-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Royal Gold-Anteile bei 104.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Royal Gold-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.957 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 223.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233.64 USD belief. Mit einer Performance von +123.49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Royal Gold zuletzt 19.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Royal Gold Inc.
Analysen zu Royal Gold Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.