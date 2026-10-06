NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Royal Gold-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Royal Gold-Anteile bei 104.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Royal Gold-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.957 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 223.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 233.64 USD belief. Mit einer Performance von +123.49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 19.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch