Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Ross Stores-Aktie an diesem Tag bei 112.78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.887 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 201.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 227.64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 101.84 Prozent erhöht.

Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70.55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch