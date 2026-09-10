NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 149.24 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 67.006 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 225.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’094.48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.94 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Ross Stores eine Marktkapitalisierung von 73.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch