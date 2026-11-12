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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Ross Stores-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Ross Stores-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ross Stores-Aktie 123.33 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Ross Stores-Aktie investiert hat, hat nun 81.083 Anteile im Depot. Die gehaltenen Ross Stores-Aktien wären am 11.11.2026 19’562.96 USD wert, da der Schlussstand 241.27 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95.63 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Ross Stores belief sich zuletzt auf 76.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ross Stores Inc.
Analysen zu Ross Stores Inc.
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