NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ross Stores-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ross Stores-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.941 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 02.09.2026 3’680.06 USD wert, da der Schlussstand 230.85 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 268.01 Prozent angewachsen.

Alle Ross Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch