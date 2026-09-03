Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Ross Stores eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ross Stores-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ross Stores-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.941 Ross Stores-Aktien. Die gehaltenen Ross Stores-Anteile wären am 02.09.2026 3’680.06 USD wert, da der Schlussstand 230.85 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 268.01 Prozent angewachsen.
Alle Ross Stores-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 73.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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