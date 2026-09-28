NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roivant Sciences-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Roivant Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12.55 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, befänden sich nun 79.681 Roivant Sciences-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’852.59 USD, da sich der Wert einer Roivant Sciences-Aktie am 25.09.2026 auf 35.80 USD belief. Mit einer Performance von +185.26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 25.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch